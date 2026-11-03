Lille sumó su primer punto en la Champions League ante Bodø/Glimt

Redacción FOX Deportes

Bodo/Glimt y Lille dejaron escapar una oportunidad importante para recuperar terreno en la Champions League después de empatar 0-0 en un partido con pocas emociones y escasas oportunidades de gol. Ninguno de los dos equipos encontró la fórmula para romper el equilibrio y terminaron repartiéndose un punto que sabe a poco, ya que ambos continúan en la parte baja de la clasificación.

90’ | 0️⃣-0️⃣



FT. A point a piece tonight as it ends goalless.



#BODLOSC pic.twitter.com/1vrfhGGcJN — LOSC (@LOSC_EN) November 3, 2026

La intensa lluvia condicionó el desarrollo de una primera mitad marcada por el orden táctico y la falta de profundidad ofensiva. Lille, dirigido por Davide Ancelotti, presionó la salida del balón y consiguió neutralizar al conjunto noruego, que no encontró espacios para generar peligro sobre la portería de Özer. La ocasión más clara llegó al minuto 30, cuando Dilane Bakwa sacó un disparo raso que Nikita Haikin detuvo sin mayores complicaciones.

El encuentro ganó intensidad después del descanso y Lille comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rival. Los visitantes apostaron por transiciones rápidas y balones al espacio para sorprender a la defensa noruega, mientras que Bodo/Glimt tuvo dificultades para encontrar su ritmo habitual y superar el planteamiento del conjunto francés.

El desgaste físico comenzó a pasar factura al Lille durante la segunda mitad y Bodo/Glimt aprovechó para adelantar líneas y acercarse al área rival. Sin embargo, los locales tampoco encontraron claridad en los últimos metros y dejaron escapar sus pocas oportunidades. En los minutos finales, Björtuft estuvo cerca de romper la igualdad con un cabezazo que terminó directamente en las manos de Özer.

El empate sin goles permitió al Lille sumar su primer punto en la Champions League, pero dejó a ambos equipos lejos de los puestos que buscan alcanzar en la clasificación. Los franceses tendrán una prueba exigente en la próxima jornada contra Bayern Munich y Harry Kane.