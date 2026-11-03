Sin himno; una Champions League 'en silencio'

EFE

El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Spotify Camp Nou antes del inicio del partido de la cuarta jornada de la 'Champions' entre el Barcelona y el Aston Villa, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

? The European football community is mourning the loss of @CDTOficial forward Jesús de Miguel Alameda.



We extend our deepest condolences to his family, friends and teammates during this incredibly difficult time.



A moment of silence will be observed at all UEFA matches this… pic.twitter.com/bUKSuEQYx7 — UEFA (@UEFA) November 3, 2026

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.

? Un último adiós a Jesús de Miguel en el Heliodoro Rodríguez López.



? Descanse en paz. pic.twitter.com/nDFrHYP7S0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 3, 2026

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.