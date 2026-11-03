Betis pierde a Álvaro Fidalgo para la Champions League

Oscar Sandoval

Betis tendrá que enfrentar a Borussia Dortmund en la Champions League sin Álvaro Fidalgo, quien quedó fuera de la convocatoria debido a un proceso vírico y no viajó con el equipo a Alemania para disputar el encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga.

Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico. https://t.co/BJgqI5fbY7 — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) November 3, 2026

Fidalgo debutó en la Liga de Campeones contra Lille y disputó 29 minutos en la victoria del equipo español en Francia. Sin embargo, el internacional mexicano se perdió los últimos dos compromisos por decisión de Manuel Pellegrini y acumulará su tercer partido consecutivo sin actividad debido a una indisposición.

El conjunto verdiblanco confirmó a través de sus redes sociales que Fidalgo no viajó a Dortmund por “un proceso vírico”, por lo que quedó descartado para el enfrentamiento contra el conjunto alemán. El mediocampista tendrá que esperar para volver a tener minutos en la máxima competición europea.

Fidalgo no será la única ausencia importante para Pellegrini, que tampoco podrá contar con ‘Cucho’ Hernández ni Junior Firpo, quienes quedaron fuera de la convocatoria por lesión y tendrá que buscar alternativas para competir en uno de los escenarios más exigentes de la Champions League.