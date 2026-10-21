Betis, dando la mejor Champions de su vida, pero ¿y Álvaro Fidalgo?

Enrique Gómez

Después de 20 años de ausencia, el Betis no se ha conformado con jugar la Champions League, sino que la está viviendo a lo grande. De hecho, está dando la mejor participación de su historia.

Victoria 1-0 del Betis en la Champions, tercera en mismo número de fechas y que le permite posicionarse entre los primeros lugares, ahí junto a colosos históricos como Paris Saint-Germain (líder entre los 36 equipos de la fase de liga por diferencia de goles), Liverpool o Real Madrid.

Con un equipo que juega a este nivel y que vive esta actualidad, se ha hecho imposible para Álvaro Fidalgo hacerse de un hueco y nuevamente se quedó sin ver minutos en la gran competencia.

¡VICTORIA VERDIBLANCA! ??⚪️



Real Betis sigue sin conocer la derrota en Champions y está vez lo hizo contra el Feyenoord.



Álvaro Fidalgo ?? no tuvo minutos en el juego.#ChampionsLeagueEnFOX ? pic.twitter.com/GadPh87YWU — FOX (@somos_FOX) October 21, 2026

Marcador corto para jugar en casa, pero ese gol solitario de Isco (59’) no refleja lo acontecido en la cancha de La Cartuja, pues el equipo local duplicó la cuota de disparos del rival, además de que pegó 10 veces a la portería, por solo tres del Feyenoord, que venía de ganarle sl sorprendente Como.

Gracias al penal que Isco acomodó hacia su derecha, el equipo de Pellegrini llegó a nueve puntos en la Champions League y confirma su buen momento, pues en La Liga marcha en la cuarta posición, por debajo de los tres equipos de siempre: Barcelona, Atlético y Real Madrid.

En cuanto a Fidalgo, el seleccionado mexicano hiló su segundo partido sin ver minutos en la Champions, además de que solo ha jugado 21 minutos en los últimos cinco juegos de La Liga.

Pero si piensan que la situación del ‘Maguito’ en Betis es compleja, deberían ver lo que pasa con el delantero mexicano Stephano Carrillo, quien no ha visto un solo minuto en la temporada con el Feyenoord, ni siquiera en la sub-21.