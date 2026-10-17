Barcelona sigue sin frenos y arrolló a domicilio al Betis

Redacción FOX Deportes

Barcelona firmó un imponente triunfo 5-2 frente al Real Betis en el Estadio La Cartuja dentro de la novena jornada de La Liga. La escuadra catalana revalidó su brillante momento y confirmó su paso perfecto en la cima del campeonato tras sellar su quinta victoria de la temporada anotando cinco anotaciones.

La fiesta goleadora azulgrana arrancó temprano gracias a una gran definición de Lamine Yamal a los 10 minutos para abrir la cuenta. Pese al empate momentáneo de Valentín Gómez al 27', Rodri volvió a adelantar a la visita cerca del descanso al minuto 41. El aparato ofensivo visitante no aflojó el ritmo y continuó generando peligro constante en campo rival durante la primera mitad.

En el complemento, Gabriel Jesus incrementó la ventaja al 52', aunque Abde Ezzalzouli recortó distancias inmediatamente al minuto 53 para los locales. Sin embargo, la expulsión de Facundo Bernal al 54' inclinó la balanza definitivamente a favor de los catalanes. Eric García castigó rápido al 62' y Dani Olmo cerró la brillante cuenta anotadora al minuto 81.

Con este triunfo redondo de cinco artilleros diferentes, el Barcelona ratifica su marcha implacable y su gran contundencia ofensiva de cinco anotaciones en la temporada.

La victoria les permite seguir firmes en lo más alto de la tabla general sin ceder terreno ante sus perseguidores. La máquina catalana continúa exhibiendo un nivel de juego intratable en este arranque de certamen.