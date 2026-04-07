Publicación: miércoles 8 de abril de 2026

EFE

La Premier League asegura una quinta plaza en la Champions League

El triunfo del Arsenal sobre Sporting de Portugal fue la clave.

La Premier League aseguró, por segundo año consecutivo, una quinta plaza en la próxima edición de la Champions League gracias a la victoria a domicilio del Arsenal ante el Sporting de Portugal en la ida de los cuartos de final.

Los 'Gunners' se impusieron al cuadro portugués gracias a un gol de Kai Havertz en el minuto 91 para conseguir que la Premier League elevase su coeficiente hasta los 25.013, por delante de La Liga (20.281) y la Bundesliga (19.714) y certificase su puesto adicional.

El número de participantes en la Champions podría llegar hasta los siete e incluso podrían llegar a tener 11 equipos en competiciones europeas si se combinan una serie de resultados tanto en la liga doméstica como en los torneos continentales.

Kai Havertz y el gol 'mágico' que acerca al Arsenal a semifinales

Para que se dé esta situación, el Liverpool debería proclamarse campeón de la Champions y, al mismo tiempo, acabar entre los cinco primeros en la liga -actualmente es quinto-, lo que liberaría una plaza adicional que recaería en el sexto clasificado.

Si ese puesto lo ocupa el Aston Villa, que actualmente es cuarto en la clasificación, y además gana la Europa League, obtendría también billete directo, lo que permitiría que incluso el séptimo clasificado accediera a la máxima competición continental.

Si la Premier logra esos siete puestos, todavía tendría dos plazas para la Europa League y una para la Conference League, aunque las de la primera competición podrían aumentar a tres si el Crystal Palace, decimocuarto en la Premier League, gana la Conference League sin acabar en puestos europeos en La Liga, lo que le daría acceso adicional a la Europa League.

Jornada de Champions League inolvidable para los portero

Portero: Andriy Lunin Real Madrid Duró 41 minutos sin recibir gol
Logró 5 atajadas 3 de ellas con disparos dentro el área Recuperó 8 pelotas Será el portero titular en la vuelta
Portero: David Raya Arsenal FC Se fue sin recibir gol
Logró 5 atajadas 2 de ellas con disparos dentro el área Recuperó 5 pelotas
Portero: Rui Silva Sporting CP Duró 92 minutos sin recibir gol
Logró 3 atajadas 1 de ellas desde dentro del área Recuperó 11 pelotas
Portero: Manuel Neuer Bayern Munich Duró 74 minutos sin recibir gol
Logró 9 atajadas 5 de ellas desde dentro del área Recuperó 10 pelotas Fue nombrado el MVP del partido

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