Arsenal ganó la ida como por arte de magia

Héctor Cantú

El Arsenal inglés ha dado el primer golpe de su eliminatoria de cuartos de final ante Sporting CP, luego de derrotarlo por 1-0.

Como un verdadero acto mágico, el equipo inglés logró el triunfo en los suspiros finales del encuentro después de haber transitado por 90 minutos llenos de tensión y en los que, en muchos lapsos, no fueron dominadores.

Kai Havertz finally breaks the deadlock in the 91st minute to grab a late winner in Lisbon 🔓💥 pic.twitter.com/NMB5U4kP0H — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

Si el Arsenal fue capaz de acabar con el invicto del Sporting portugués, fue en gran medida por la labor bajo los tres postes del arquero español David Raya, quien terminó el encuentro con 6 atajadas, dos de ellas, ahogando el grito de gol del equipo local.

Aunque el Arsenal por momentos volvió a dar chispazos de ser un equipo dominador y con pegada a la ofensiva, también hubo espacios en los que se fue absolutamente superado por el equipo local que había advertido, no sería un hueso sencillo de roer.

Kai Havertz y el gol 'mágico' que acerca al Arsenal a semifinales

Por conducto del Sporting Luis Suárez fue el encargado de enloquecer al equipo inglés que ahora cerrará la eliminatoria en casa. Fue él quien tuvo la opción más clara de gol del partido que terminó fallando, por la gran actuación del meta ibérico.

Cuando todo parecía que el partido terminaría empatado sin goles, apareció un chispazo de Kai Havertz, quien había entrado 20 minutos antes para sustituir a Martin Odegaard.

Fue él, con un disparo dentro del área el que terminó por vencer al arquero Silva para dejar la mesa puesta para el partido de vuelta.

El Arsenal se clasificará a la ronda siguiente de la champions league con un empate o victoria por cualquier marcador. El Sporting necesitará ganar por un gol para forzar al alargue o diferencia de dos, o más, par dar la sorpresa y eliminar a los ‘Gunners’.