La delantera de Liverpool con la pólvora mojada ante PSG

Oscar Sandoval

Liverpool visita a Paris Saint-Germain en la ida de los cuartos de final de la Champions League y necesita que su ataque encuentre el camino al gol, sus delanteros atraviesan por una racha importante sin ver puerta ante el campeón de Europa y tendrán que terminar con ella para llevar a los ‘Reds’ a semifinales.

Preparing for PSG 📸 pic.twitter.com/mhMgEKIQVL — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2026

No ha sido la mejor temporada de Hugo Ekitiké y Mohamed Salah a nivel Europa, tanto que Dominik Szoboszlai es el goleador del conjunto inglés en la Liga de Campeones y el duelo ante PSG es el mejor momento para sacudirse una estadística que pesa sobre los dos atacantes.

El francés que pasó de noche por el equipo parisino entre 2022 y 2024, no ha podido marcarle después de dos enfrentamientos cuando defendía la camiseta de Reims y en total suma 99 minutos de sequía, pero también es preocupante la falta de gol de Salah ante PSG.

We have named a 21-man squad for our Champions League clash with Paris Saint-Germain in France. — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2026

‘El Faraón’ ha disputado cuatro compromisos ante ‘Les Parisiens’ y no ha sido capaz de marcar, no ha sido por falta de tiempo sobre el terreno de juego porque ha jugado 381 minutos incluidos unos tiempos extra y sigue en blanco.

La serie a doble partido es una nueva oportunidad para Ekitiké y Salah de quienes depende el ataque de Liverpool que busca revancha tras la eliminación de la temporada pasada en octavos de final a manos de PSG.