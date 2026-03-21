Oscar Sandoval
Luis Enrique convirtió a Paris Saint-Germain en una máquina de hacer goles
PSG conquistó un récord y escribió una nueva página en su historia
No hay duda de que Paris Saint-Germain tiene uno de los mejores ataques del futbol europeo, sus goles son reflejo de una idea de juego ofensiva por parte de Luis Enrique quien conquistó una nueva marca para consolidarse como un técnico histórico en el club.
Luis Enrique aterrizó en el Parque de los Príncipes y en tres temporadas proyectó a PSG al lugar que los dueños catarís buscaban desde 2012, convirtió al conjunto parisino en campeón de Europa e Intercontinental con una plantilla a la que ha dotado de explosividad.
El español conquistó la Ligue 1 en sus primeras dos temporadas y va rumbo a su tercer título de liga con un ataque que ha convertido 393 goles en 161 partidos en todas las competencias, un récord que seguirá creciendo a partir de ahora.
Luis Enrique es el técnico más importante en la historia de PSG luego de ganar la Champions League y el triplete la temporada pasada, un nombre que se convertirá en leyenda con el paso de los años.
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