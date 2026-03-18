Paris Saint-Germain volvió a lo más alto de la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Apenas unas horas le duró a Lens el liderato de la Ligue 1, el intervalo entre su victoria del viernes contra Angers y la de Paris Saint-Germain ante Niza que completó una semana fantástica antes del parón internacional aderezada con el primer gol del español Dro Fernández en Francia.

⌛️ Huge win in Nice!

4⃣ goalscorers and the first Parisian goal from Dro Fernández.



🔴 THIS IS PARIS 🔵#OGCNPSG I @Ligue1_ENG pic.twitter.com/kiOjQmUMkl — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 21, 2026

La masiva marcha de jugadores de Luis Enrique a sus respectivas selecciones llegará con el equipo situado de forma brillante en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras arrollar al Chelsea, y asentado en la cima de la Ligue 1, a pesar de que tiene un partido pendiente, el del pasado fin de semana contra el Nantes.

No necesitó tirar de brillantez el campeón galo para solventar su choque de la jornada 27. Fue suficiente con la amenaza permanente de Khvicha Kvaratskhelia y el gol de Nuno Mendes, de penalti al 42, cuando el partido estaba cerrado para enfilarse a la victoria y dejar a Niza en la frontera de la permanencia y la zona de descenso.

El panorama del PSG se aclaró. Aún más tras el intermedio, cuando una buena combinación entre Kvaratskhelia y Nuno Mendes acabó con un pase del luso dentro del área a Desire Doue que hizo el segundo.

Demasiada cuesta para Niza. Dos goles de desventaja y un jugador menos a la hora de partido cuando Youssouf Ndayishimiye vio la tarjeta roja por una fea entrada sobre Kang In Lee.

Se rompió ahí el choque. Niza, en inferioridad, bajó los brazos y PSG, a pesar del carrusel de cambios, se acomodó y no perdonó. Dro Fernández hizo el tercero tras recibir un buen balón de Dembele. Y cuatro después, en el 85, Warren Zaire Emery hizo el cuarto, con facilidad que selló su triunfo con una goleada y la vuelta a la cima de la Ligue 1, con un punto más que el Lens.