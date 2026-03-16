Aston Villa, Liverpool y Chelsea, solo uno será cuarto lugar de la Premier League

Oscar Sandoval

La Premier League llegó a su etapa decisiva y en la carrera por el campeonato están Arsenal y Manchester City, el United vino de atrás y es tercero en la clasificación dejando en el cuarto lugar a Aston Villa que peleará con Liverpool y Chelsea por el último boleto a la próxima Champions League.

Una racha de tres derrotas consecutivas dejó a los ‘Villanos’ en una posición incómoda de cara a las últimas 10 jornadas del campeonato, han sido semanas difíciles para el equipo de Unai Emery que perdió el tercer puesto de la tabla a costa del United que está cerrando la temporada a tope.

Para Liverpool y Chelsea sería un fracaso no clasificar a la Liga de Campeones después la inversión que realizaron el verano pasado, no han tenido un buen curso, pero llegan al tramo final con opciones de salvar el año si logran alcanzar el cuarto lugar a final de campaña.

Aston Villa suma 51 unidades y por detrás está Liverpool con 49, el sexto puesto lo tiene Chelsea con 48 y la diferencia es de tres puntos. Los ‘Villanos’ deben cortar la racha ante West Ham para no caer en la clasificación porque ‘Reds’ y ‘Blues’ están listos para dar el salto.