Karla Villegas Gama
¡Golpe de autoridad! PSG golea al Manchester City
El conjunto francés marcó tres tantos en la primera mitad y resistió la reacción inglesa.
Paris Saint-Germain se metió al Etihad Stadium y goleó 4-2 al Manchester City en la Jornada 2 de la Champions League.
Los franceses fueron contundentes en el primer tiempo y marcaron tres goles en apenas 32 minutos.
Désiré Doué abrió el marcador al 13’ con un disparo cruzado ante la complicidad de Gianluigi Donnarumma, quien dejó descubierto su palo.
TWO IN TWO MINUTES FOR PSG ?? Désiré Doué with the goal and the assist ? https://t.co/OKjsesexlN— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2026
Dos minutos más tarde, el propio Doué asistió a Ousmane Dembélé en un contraataque perfectamente ejecutado para conseguir el 2-0.
PSG mantuvo la presión y Vitinha marcó el tercero de la noche con un potente disparo de derecha.
La respuesta ‘Cytizen’ llegó en el complemento de la mano de Ayyoub Bouaddi, Matheus Nunes e Iliman Ndiaye, quienes ingresaron para reforzar el mediocampo y refrescar el ataque.
La estrategia rindió frutos rápidamente cuando Ndiaye envió un centro venenoso que Erling Haaland cabeceó para acortar distancias y convertirse en el máximo anotador del Manchester City en la Champions League, con 37.
Poco a poco los ingleses se mostraron más propositivos, pero cuando mejor jugaban, Donnarumma cometió otro error al intentar despejar un cabezazo de Maghnes Akliouche al 63’ y el esférico terminó dentro de su arco.
Manchester City buscó remar contracorriente y Haaland volvió a aparecer, esta vez para rematar con potencia un pase de Bouaddi y poner el 4-2.
Al 89’, Nuno Mendes cayó dentro del área y, tras la revisión del VAR, PSG recibió un penal; sin embargo, Ferran Torres no pudo convertirlo.
Con este resultado, PSG quedó como líder de la fase de liga con seis puntos, mientras que Manchester City ocupa el puesto 17, en zona de playoffs.
This game has had it all ? Gianluigi Donnarumma saves the PSG penalty to keep Manchester City in touching distance ? https://t.co/cy9pJgvcD9— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2026
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