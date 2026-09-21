No hay 'divorcio' entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé

Héctor Cantú

Aunque Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé son rivales en la carrera por conquistar el Ballon d'Or, el delantero del Real Madrid aseguró que no existe ningún distanciamiento entre ambos.

Mbappé reveló que habló con su compañero de la Selección Francesa y aseguró que la relación entre ambos se mantiene en buenos términos.

La conversación se produjo en medio de las versiones sobre una posible tensión entre ambos futbolistas por sus aspiraciones de conquistar el reconocimiento individual.

“Ya lo hablé con él y no hay tensiones. Es un amigo, creo que realmente no hay un problema al respecto. Estoy muy tranquilo”, detalló Mbappé al diario L'Equipe.

Las versiones sobre una posible molestia de Dembélé surgieron después de las declaraciones de Mbappé sobre las diferentes trayectorias que ambos siguieron hasta convertirse en candidatos al Ballon d'Or.

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“Siempre se le ha considerado un jugador con talento. A mí siempre me han visto como el elegido. Estuve en la cima desde el principio. Él tuvo un camino diferente, lesiones, pero se recuperó bien”, aseguró en entrevista con el diario AS.

Ambos futbolistas se reencontrarán con la Selección Francesa para afrontar los partidos ante Turquía, Bélgica e Italia durante la Fecha FIFA, después de que Mbappé negara públicamente que exista una tensión entre ambos.