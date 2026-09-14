Según los números ¿quién es mejor,Lamine Yamal o Kylian Mbappé?

Héctor Cantú

Kylian Mbappé y Lamine Yamal protagonizan otra batalla fuera de las canchas: ambos cuentan con argumentos para conquistar el Ballon d'Or 2026.

Mientras el jugador del Barcelona ha expresado públicamente que considera que merece el reconocimiento, Mbappé responde con números y una producción goleadora superior.

El delantero francés promedió 0.8 goles por partido, 30% más que Yamal durante el periodo analizado.

Sin embargo, el atacante del Barcelona superó al referente del Real Madrid en otros apartados, entre ellos participación en goles, asistencias y regates.

Yamal registró 23% más participaciones en goles que Mbappé y también consiguió más asistencias que el excampeón del mundo.

La diferencia fue todavía mayor en los regates. El futbolista del Barcelona promedió 11.6 por encuentro, 86% más que los seis de Mbappé por cada 90 minutos disputados.

Yamal también superó por 1% la en conversión de goles el registro conseguido por Mbappé durante la temporada 2025/26 de La Liga.

El español también presentó mejores números en distintos rubros defensivos, entre ellos balones recuperados, intercepciones, despejes y entradas exitosas.

El Ballon d'Or se entregará el 26 de octubre, cuando se conocerá al ganador de una carrera en la que Mbappé y Yamal presentan argumentos estadísticos muy diferentes.