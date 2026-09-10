Primera victoria de Paris Saint-Germain en la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

La buena racha de Ferran Torres bastó para que Paris Saint-Germain consiguiera en Brest su primera victoria de la temporada en la Ligue 1. Sin brillo, con el marcador en riesgo hasta los últimos minutos y con el portero Matvey Safonov como sostén, el campeón se impuso 1-0.

Porque el PSG no brilló, pero evitó su peor comienzo de temporada desde la 2007/08, cuando tampoco ganó en las primeras cuatro jornadas. El gol de Ferran significó el despegue del campeón, que consiguió el triunfo y cortó la buena racha de un rival que llegaba invicto.

La rápida ventaja del conjunto parisino hacía pensar en una goleada para el equipo de Luis Enrique, que aprovechó la inspiración de Ferran Torres para encarrilar el partido.

Así ocurrió en el estadio Francis Le Blé. A los cinco minutos, después de una brillante combinación en ataque y una recuperación en campo rival, Rubén Neves encontró a Ousmane Dembélé y este cedió el balón a Ferran, quien desde el borde del área sacó un disparo raso y pegado al palo que superó al portero del Brest.

PSG no consiguió sentenciar y Brest se mantuvo con vida. Safonov evitó el empate a dos minutos del final con una gran atajada ante un disparo de Pathe Mboup al segundo palo que desvió a tiro de esquina.

El actual campeón terminó acorralado y aferrado a la actuación de Safonov, pero consiguió su objetivo y sumó su primer triunfo de la temporada en el futbol francés.