Publicación: martes 10 de marzo de 2026

Héctor Cantú

El récord de Lionel Messi que puede romperse esta noche en Barcelona

La Champions League podría tener un nuevo goleador culé

El Barcelona intentará dar un golpe sobre la mesa en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League cuando visite la casa del Newcastle United, un equipo que nunca ha podido vencer al cuadro catalán.

La noche tintes de ser especial, pues más allá de las emociones que promete este encuentro, está en juego un récord deLeo Messi y que podría ser superado esta misma noche.

En caso de anotar, Robert Lewandowski, quien se perfila para reaparecer como titular y ser la punta de lanza del equipo comandado por Hansi Flick, llegaría a 41 equipos distintos a los que les ha marcado en la Champions League, dejando atrás los 40 del jugador insigne del equipo blaugrana.

Y es que los 107 goles que ha conseguido en el máximo torneo de clubes a nivel Mundial no son cosa menor desde que jugó su primer partido con el Borussia Dortmund.

Las curiosidades detrás de los 101 goles de Robert Lewandowski

Su mejor temporada fue la 2024-2025 donde marcó 42 goles, superando en 9 el registro logrado en 2022-2023
La zona donde marcó la mayor cantidad de goles fue en el costado inferior del arco desde su visión con 26 anotaciones
En esta temporada, Lewandowski superó los registros goleadores en la Champions League (11) logrados en el ciclo 2022-2023 (5)
Robert Lewandowski ha marcado tres tripletes con el Barcelona, 1 en Champions League (Viktoria Plzen) 2 en La Liga (Valencia y Alavés)
El poder goleador de Robert Lewandowski está en la pierna derecha con la que marcó 69 goles
Esta fue la temporada donde Lewandowski marcó más goles de penal (7)
El Real Madrid es uno de los seis equipos de La Liga a los que les ha marcado cinco goles
Raphinha ha sido su mayor asistidor en el Barcelona con 11 pases para gol, seguido de Lamine Yamal y Fermín (6)
Lewandowski marcó la mayor cantidad de goles en el periodo del minuto 31 al 45 con 19 tantos.
Valencia y Alavés son los clubes a los que más goles les ha marcado (7)

En la lista de clubes más lastimados por el poder de Lewandowski aparece en primer lugar el Benfica, equipo al que le ha anotado en 9 ocasiones, seguido de Real Madrid (6) y Arsenal (4).

Curiosamente, el Newcaslte, rival en turno del Barcelona en el juego de ida de los octavos de final, es uno de los 10 equipos que nunca han sido ‘lastimados’ por Robert Lewandowski, por lo que una anotación le permitiría inscribirlo en su lista de víctimas y de paso, engrandecer, aún más, su nombre en la competición.

