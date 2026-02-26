Robert Lewandowski baja ante Atlético en la Copa del Rey

Oscar Sandoval

Barcelona intentará venir de atrás en la vuelta de semifinales después del 4-0 de la ida ante Atlético de Madrid, necesita goles para remontar la eliminatoria y no tendrá a su ‘Killer’, ya que el club confirmó la baja de Robert Lewandowski para el duelo de este martes.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢 ‼️



El jugador del primer equipo Robert Lewandowski recibió un traumatismo en el partido de ayer ante el Villarreal. Las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.



El jugador será… pic.twitter.com/fuFgMXPYmx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026

Barcelona informó a través de las redes sociales que el delantero recibió un golpe en el partido de La Liga ante Villarreal, que “las pruebas realizadas hoy diagnosticaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo” y confirmó que el polaco no estará ante los ‘Colchoneros’.

Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen también serán ausencias por lesión, mientras que Eric García se perderá los segundos 90 minutos de la eliminatoria en busca del pase a la final por sanción.

Barcelona tendrá que sacar a relucir su mejor versión para intentar marcar cuatro goles que le lleven a la final de la Copa del Rey por segunda temporada consecutiva y lo tendrá que hacer sin Lewandowski quien acumula 141 minutos sin marcar en el torneo.