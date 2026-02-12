Atlético de Madrid humilla al Barcelona en la Copa del Rey

Karla Villegas Gama

Tuvieron que pasar 37 años para que el Atlético de Madrid se impusiera al Barcelona con marcador de 4-0 en la Copa del Rey.

Los ‘Colchoneros’ golearon a los catalanes en el duelo de ida de las semifinales del torneo y están a 90 minutos de jugar su primera final desde la temporada 2012/13.

El ‘Atleti’ mostró rápidamente su plan: presión alta y contraataques; la estrategia rindió frutos rápidamente. Eric García se vio hostigado por el rival, mandó un pase retrasado a Joan García, pero el arquero no pudo controlar el esférico y terminó dentro de su portería al minuto 7.

HUGE MISTAKE FROM JOAN GARCIA IN THE BACK WHICH GIFTS ATLETICO MADRID A GOAL! pic.twitter.com/9j5LOxI41u — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2026

A partir de ese momento los ‘Blaugranas’ parecieron perder el rumbo, la defensa se desmoronó poco a poco y los errores en las bandas les pasaron factura.

Al 14’ Ademola Lookman mandó un largo pase a Julián Álvarez, quien a su vez sirvió a Giuliano Simeone, jalando la marca para que Antoine Griezmann se quedara solo dentro del área y concluyera el contragolpe con un disparo cruzado.

Barcelona, totalmente desconcertado, buscaba revertir el daño, pero le fue imposible. En cambio, los ‘Colchoneros’ aprovecharon el momento y volvieron a combinarse los cuatro del ataque.

Griezmann makes it 2-0 for Atletico Madrid! They are shocking Barcelona right now 🤯 pic.twitter.com/DV7ID0Q5se — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2026

Griezmann, Simeone, Álvarez y Lookman construyeron el tercero de forma magistral al 33’, evidenciando las carencias en la zaga catalana.

Parecía que el Barcelona se iría al descanso con tres goles en contra, pero la ‘Araña’ extendió la ventaja en el agregado con un disparo de larga distancia que dejó sin oportunidad a García y que marcó su primer gol en dos meses.

Para el complemento ninguno de los técnicos hizo cambios y los locales cambiaron la estrategia echándose para atrás protegiendo su abultada ventaja.

LOOKMAN MAKES IT 3-0 FOR ATLETI IN JUST UNDER 35 MIUNTES OF PLAY 😨



PANIC FOR BARCELONA! pic.twitter.com/DX3ofjlGja — ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2026

Los ‘Blaugranas’, obligados a acortar distancias, se tornaron más ofensivos y estuvieron cerca del primer tanto por conducto de Pau Cubarsí. El defensa remató un balón rebotado y, aunque terminó al fondo de las redes, el VAR señaló una posición adelantada y echó para atrás el gol.

Poco más pudo hacer el cuadro de Hansi Flick, que se encontró con un rival ríspido, decidido a mantener intacto su 4-0.

Hacia el final del encuentro Eric García se marchó expulsado por una falta sobre Álex Baena, por lo que se perderá el partido de vuelta, programado para el 3 de marzo, en el Camp Nou.