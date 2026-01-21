Robert Lewandowski lo acepta: El Barcelona entró frío al partido

EFE

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha admitido, tras vencer por 2-4 en el Eden Arena al Slavia de Praga, que al equipo le ha costado adaptarse al frío y a las condiciones del terreno de juego del estadio checo.



"No es fácil jugar a -5 o -7 Cº, con este clima y en este campo y hemos necesitado un tiempo para adaptarnos", ha declarado a los micrófonos de Movistar + a la conclusión del partido. Robert Lewandowski vuelve a celebrar; así fue su primer gol en la Champions League

En este sentido, Lewandowski ha reconocido que, en la primera parte, el equipo "ha tenido algunos problemas", como los dos goles de córner que ha encajado. "En la segunda, hemos jugado mejor, también en ataque, y hemos controlado más el partido", ha añadido.



El internacional polaco se ha estrenado como goleador en esta Champions, con el tanto que ha cerrado la cuenta del Barça: "Por fin ha llegado y ahora seguro que será más fácil para mí".



Y ha destacado que esta victoria hace a su equipo depender de sí mismo para clasificarse en el 'top-8' en la última jornada, donde hay hasta ocho equipos empatados a 13 puntos y que aspiran al pase directo para octavos de final.

"Lo hemos hablado en el vestuario (la igualdad que hay en la fase liga), pero para nosotros lo más importante es que tenemos ese último partido en casa contra el Copenhague y, si jugamos bien en defensa y marcamos muchos goles, tenemos muchas opciones de clasificarnos directamente", ha sentenciado.