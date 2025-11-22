En Camp Nou somos más fuertes: Robert Lewandowski

EFE

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski reconoció, después de la goleada 4-0 de su equipo frente al Athletic de Bilbao en el regreso al Camp Nou, que en el recinto ubicado en la zona de Les Corts, los jugadores son "más fuertes", en comparación con el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

"Ha sido un día especial. Estamos muy contentos de regresar al Camp Nou. Desde el principio hemos jugado muy bien. Es otra cosa jugar aquí".

Barcelona volvió a sonreír en el Camp Nou Victoria azulgrana ante Athletic en el regreso al Camp Nou

Lewandowski afirmó que ser el primer goleador del reformado estadio ha sido "especial", si bien ha resaltado el buen rendimiento del conjunto azulgrana frente al conjunto vasco. "Cuando jugamos aquí somos más fuertes que en el otro estadio (Montjuïc)", ha apuntado.

Y, en este sentido, advirtió "Tengo 37 años pero para mí también era especial. Estoy muy contento de jugar aquí otra vez. Cada partido que disputemos aquí podemos jugar como hoy o mejor. Desde el principio hemos tenido el partido bajo control".