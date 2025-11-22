Barcelona volvió a sonreír en el Camp Nou

Oscar Sandoval

Barcelona goleó 4-0 a Athletic de Bilbao en su primer partido oficial en el Camp Nou después de la remodelación, lució en su nueva casa después de 909 días y consiguió tres puntos para presionar a Real Madrid por el liderato de La Liga. Hemos vuelto.

Lo hemos vivido.

Y hemos ganado. pic.twitter.com/2HEetdvLmw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2025

El Camp Nou disfrutó de la primera victoria de la nueva era sin sobresaltos, la fiesta fue total y se trasladó de la tribuna a la cancha. Todo comenzó con el 1-0 de Robert Lewandowski a los cuatro minutos que le quitó peligrosidad a los visitantes que nunca pudieron reaccionar.

El conjunto azulgrana tomó las riendas del juego y controló al Athletic que despertó pasada la media hora, sin embargo, cuando estaba en su mejor momento del partido no pudo frenar a Lamine Yamal quien habilitó a Ferran Torres que anotó el 2-0 al 45+3.

Barcelona regresó al Camp Nou después de 909 días

El inicio de la segunda mitad fue una pesadilla para ‘Los Leones’ que recibieron el 3-0 al 48 por medio de Fermín López y la expulsión de Oihan Sancet a los 54 minutos que condicionó todavía más aún el duelo a favor de los locales que no se dieron por bien servidos hasta consumar la goleada.

Ferran anotó el 4-0 a los 90 minutos y redondeó la primera noche de ensueño de Barcelona en el Camp Nou que estará de manteles largos el próximo fin de semana cuando el club festeje sus 126 años de historia.

