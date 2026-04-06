El Real Madrid busca sacudirse el tropiezo en La Liga

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El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que su equipo esté a la altura de las circunstancias cuando reciba al Bayern Munich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, que se disputará el martes en el Bernabéu, con el objetivo de recuperarse de una dura derrota en La Liga española.

Las esperanzas del Real Madrid de ganar el torneo local sufrieron un revés el sábado, tras caer por 2-1 a domicilio ante el Mallorca, que se encuentra en puestos de descenso, lo que les deja a siete puntos del líder, el Barcelona, en la clasificación.

Álvaro Arbeloa declaró a los medios el lunes:

"Les dije que no había tiempo en pensar en lo que había pasado y en lo que pensamos es en ganar mañana".

El equipo 'Merengue' se enfrentará a una dura prueba contra el Bayern de Vincent Kompany, que lidera la Bundesliga con nueve puntos de ventaja y terminó segundo en la fase de grupos de la Champions League, con una sola derrota.

Real Madrid se hace un fijo en cuartos de la Champions League

Con relación a la escuadra alemana, Arbeloa destacó su carácter:

"Agresivo en la fase defensiva, no tienen miedo, son valientes, se emparejan muchísimo, repliegan a una velocidad tremenda, con intensidad, con el ritmo que le ponen. Me parece un equipo muy completo y con muchas armas para hacer daño. Con capacidad de hacer muchos goles y con una defensa en la que se implican todos".

No obstante, señaló que el Madrid "ha dado siempre la cara ante grandes rivales" y se mostró seguro de que "vamos a vivir una gran noche como ante el City". El equipo blanco se clasificó con facilidad para los cuartos de final tras imponerse por un contundente 5-1 en el global de la eliminatoria al Manchester City.

Vinícius Júnior le propina el K.O. al Manchester City

Por su parte, el delantero brasileño Vinícius Jr. reiteró su deseo de seguir en el Real Madrid, ahora que se acerca a su último año de contrato y ha tenido una temporada con altibajos, tras pasar 16 partidos sin marcar a principios de temporada y recibir abucheos de parte del público en el Bernabéu.

Desde entonces, Vinícius ha recuperado su mejor forma, marcando 17 goles y dando 13 asistencias en 44 partidos en todas las competiciones esta temporada. Desde su llegada al Real Madrid en 2018, el jugador de 25 años ha levantado dos trofeos de la Champions League y ha ganado La Liga en tres ocasiones, además de otros títulos importantes.

"Ojalá pueda seguir muchos años, sabemos lo que queremos todos y en el momento correcto haremos la renovación. Estoy muy tranquilo porque tengo la confianza del presidente, estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años".

Vinícius afirmó que ha sido una experiencia de aprendizaje tras un periodo turbulento en el club, que incluyó la destitución del entrenador Xabi Alonso tras siete meses al frente del equipo, en medio de rumores de tensiones internas.

"La etapa con Xabi ha sido un momento de aprendizaje, he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza".