Fin de la historia; no hubo milagro y el Real Madrid avanza a cuartos de final

Héctor Cantú

La hegemonía del Real Madrid sobre el Manchester City se mantiene luego de que el equipo inglés no pudiera lograr la remontada necesaria para avanzar a los cuartos de final y quedara eliminado de la UEFA Champions League.

El equipo merengue contó con suerte y terminó definiendo el partido luego de un error de Bernardo Silva a los 20 minutos. El mediocampista, en su intento de impedir la caída de su arco, terminó golpeando con el codo la pelota dentro del área.

VINICIUS SILENCIA EL ETIHAD DESDE EL PUNTO DE PENALTI 💥



Y hace el gesto de llorar a la hinchada local 👀



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La acción fue sentenciada con expulsión y penal a favor de los visitantes, un golpe dado desde el manchó por Vinicius Júnior que apagó las ilusiones de los celestes.

Vinícius Júnior le propina el K.O. al Manchester City

El City tuvo opciones para marcar en el partido. De hecho, a pesar de la inferioridad, numérica, tuvo más llegadas de peligro sobre el arco merengue, sin embargo, no hubo perfección en la ejecución y dejaron viva la eliminatoria.

Erling Haaland puso recortar distancias, pero no fue suficiente para poner en peligro a un Real Madrid que tuvo que esforzarse poco para no perder el 3-0 logrado en el duelo de ida.

El Manchester City no se rinde 💥



Haaland pone el 1-1 al filo del descanso



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La buena noticia para el equipo de Álvaro Arbeloa, además de lograr el boleto a los cuartos de final, es que recuperaron a Kylian Mbappé, quien casi después de un mes de ausencia, ha vuelto a pisar los campos profesionales.

Con el equipo inglés desfondado, llegó el segundo tanto del partido en la figura de Vinícius Júnior a quien minutos antes le habían anulado un gol por fuera de lugar. EL segundo tanto del brasileño fue una definición precisa dentro del área luego de un centro de Tchouaméni.

Con este resultado, el Real Madrid enfrentará a otro de los gigantes de Europa en los cuartos de final, rival que saldrá de la eliminatoria entre Bayern Múnich y Atalanta.