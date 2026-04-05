La confesión sin filtros de Vinícius Jr que revela el 'divorcio' con Xabi Alonso

Héctor Cantú

El entorno del Real Madrid sabía a la perfección que algo no andaba bien entre Vinícius Júnior y Xabi Alonso. Los resultados no permitían sostener esa relación y ahora ha sido el propio jugador brasileño el que lo ha aceptado a los cuatro vientos.

Previo al duelo de Champions League donde el equipo merengue se medirá al Bayer Munich, el sudamericano ha confirmado que la relación que tenía con el exentrenador no era buena, algo que sí sucede ahora con Álvaro Arbeloa al frente del club.

“Fue un momento difícil (cuando Xabi le cambió ante el Barcelona) porque jugaba muchos partidos. Pero cada entrenador tiene sus métodos. No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo quería”, detalló Vinícius, quien en varios partidos se mostró molesto por salir del terreno de juego.

Sobre su actual técnico, el brasileño confirmó que ha recuperado esa conexión y que entiende perfectamente lo que tiene que hacer sobre la cancha y por eso, su rendimiento ha mejorado.

“Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta”, agregó.

Desde que Álvaro Arbeloa tomó al equipo, Vinícius Júnior ha marcado 6 goles en liga que se suman a los cinco que consiguió bajo las órdenes de Xabi Alonso en 18 partidos en La Liga que incluyó una sequía de 11 partidos consecutivos sin marcar.