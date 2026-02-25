¡Que Vini Jr. Siga Bailando! es lo que piden en el Real Madrid

Héctor Cantú

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se mostró contento de que su compañero, el brasileño Vinícius Junior, “siga bailando”, en referencia a su celebración tras marcar este miércoles el tanto que sentenció la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de Liga de Campeones contra el Benfica.



“Me alegro de que Vini siga bailando porque significa que mete goles”, señaló en Movistar+ al término del partido que el Real Madrid ganó por 2-1 y en el que, no obstante, reconoció, sufrió. 10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

“Ellos, como no jugaba (Gianluca) Prestianni, no jugaron con un extremo derecho. Richard Ríos jugó por medio y nos generó problemas sobre a quién seguir; y de ahí vino el primer gol. Ajustamos en el descanso, pero en la primera parte sufrimos”, señaló.



“Creo que sí somos fiables. En ‘Champions’ es normal que te creen ocasiones, pero lo corregimos con el míster. En el juego nos falta algo de fluidez y rapidez con el balón, tenemos que mover más de lado a lado con bloques bajos. No creo que estemos jugando genial, pero ganar es lo que importa ahora”, analizó.



Además, explicó su parada al colombiano Richard Ríos, en un disparo raso, recordando su pasado, y el de sus padres, jugando al voleibol.

“Vi una foto y la paré bien (ríe). Estoy listo para parar abajo, son los genes de mis padres, que jugaban al voleibol; y yo jugué también. Quité rápido la pierna para llegar abajo, es una técnica que aprendí en el Chelsea”, explicó.



Por último habló del posible rival en octavos de final, entre un Manchester City que se ha dado en las últimas cuatro ediciones de la competición, o el Sporting de Portugal, con el que aseguró tener más ganas de enfrentarse.



“Ya sabes que mañana o pasado saldrá el City (ríe). Espero que podamos cambiar. Es un rival duro, están bien en la Liga portuguesa. Llevamos muchos años jugando contra el City, parece el partido soñado de la lotería y esperemos que no sea así”, dijo