Vinícius Jr. no entreno con Brasil

Redacción FOX Deportes

Vinícius Júnior no entrenó este sábado con Brasil, en Estados Unidos, por precaución, tras sentir unas molestias musculares, aunque los "exámenes de control" arrojaron que “está todo bien”, según indicaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

FIM DE JOGO EM BOSTON!



🇧🇷1-2 🇫🇷



Bremer ⚽️



A Seleção Brasileira entra em campo na próxima terça (31), contra a Croácia, às 21h (Brasília). pic.twitter.com/0j0CrhIcDl — brasil (@CBF_Futebol) March 26, 2026

‘Vini’ fue la ausencia más destacada en el entrenamiento de la ‘Canarinha’ este sábado con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en Orlando. El ex jugador del Flamengo no salió al campo con el resto de sus compañeros y se ejercitó en el gimnasio para después pasar por una sesión de tratamiento.

Según el portal Ge, el atacante sintió unas molestias en el muslo, tras el partido del jueves contra Francia, que terminó 2-1 a favor de los brasileños con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké.

Vinícius, que viene de una gran fase en el Real Madrid, jugó todos los minutos del encuentro, aunque estuvo bastante desacertado.