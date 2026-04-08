El escandaloso penal que no le marcaron al Barcelona y ¡que es de manual!

Héctor Cantú

El juego de ida de los cuartos de final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid ha sido ensuciado por una jugada polémica que, basada en el reglamento, debió ser sancionada como penalti a favor del equipo culé.

La jugada en cuestión se dio al minuto 53, cuando el Barcelona ya tenía un hombre menos sobre el campo y estaba abajo en el marcador 1-0.

El arquero Musso toma la pelota con las manos, la coloca sobre el césped y la pasa a su compañero Marc Pubil, quien al recibirlo lo toma con la mano, nuevamente, y lo pone en juego hacia adelante.

🙄 "NO tiene OTRA INTERPRETACIÓN, ES UN PASE".



‼️ @lobo_carrasco habla muy claro de la polémica en el Barça-Atleti.



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La regla 16 indica que el balón se pone en juego por parte del guardameta cuando hay intención de hacerlo y la pelota se mueve con claridad, por lo que la acción anterior, debería de haber sido sancionada como penal.

Hansi Flick estalló ante esta situación, asegurando que es increíble que no haya sido sancionada como penalti, mucho menos cuando tiene la ayuda del VAR.

🫵 📄 @itu_edu: "UEFA va a intentar ir a favor del árbitro y tergiversar las reglas en su respuesta al Barça"



🤨 "El árbitro no juzga intenciones... ¿O acaso quería Cubarsí hacerle falta a Simeone?"



✅ "Ningún penalti se hace con intención, pero la regla es la regla..." pic.twitter.com/7BqoEmV4OV — El Larguero (@ellarguero) April 8, 2026

“La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble”, detalló en conferencia de prensa posterior al partido.

Al ser cuestionados por la jugada, el portero del Atlético de Madrid ha asegurado que es una jugada insignificante y que se la ha dado más voz de la que merece.

😱 ESCÁNDALO EN LA SALA VOR.



❌ "NO SABÍAN QUÉ RECLAMABA el BARÇA en la jugada de Pubill".



🚨 INFORMACIÓN de @JosepSoldado. pic.twitter.com/990C37aMKD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

“Se habla mucho de eso, es futbol, el árbitro interpretó bien, si hubiera querido sacar ventaja porque tiene presión y detiene la jugada con la mano, sería otra cosa, pero el árbitro ha entendido que la pelota no estaba en juego que es lo mismo que ha sucedido”, detalló el arquero Musso, uno de los protagonistas de la jugada polémica.

El programa El Chiringuito ha reportado que los encarados de la sala VOR, tenían desconcierto por los reclamos del Barcelona y nunca entendieron que era una falta al reglmaneto, por lo que nunca llamaron al árbitro central a revisar la jugada en el monitor.