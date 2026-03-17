El Bayern ya no compite contra Atalanta… sino contra la historia en Champions League

Héctor Cantú

El Bayern Munich está a 90 minutos de sellar su boleto a los cuartos de final, un partido con sensaciones de ser un mero trámite luego del 6-1 conseguido en el juego de ida.

Nunca antes, un equipo ha venido de atrás en un partido de eliminación a partidos de ida y vuelta y ha logrado reponerse de una derrota de cinco goles en contr, por lo que la tarea del Atalanta sabe a misión imposible.

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El equipo bávaro tiene una cita con la historia, pues el deseo es poder romper su propio récord en la Champions League, torneo donde su eliminatoria más abultada data del 2009, cuando despedazó por 12-1 en el global al Sporting CP.

En aquella ocasión, el Bayern se impuso 5-0 en el juego de ida en calidad de visitante y remató la faena en casa con un 7-1 inolvidable que selló un récord en la competición de clubes más importante del mundo.

Aunque el Atalanta sabe lo que es ganar en calidad de visitante ante equipos alemanes, nunca ha logrado un marcador tan abultado que le permita soñar con el milagro de poder avanzar a la ronda siguiente.

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El Bayern Munich en épocas recientes logró goleadas imponentes en Champions League, siendo la más reciente el 9-2 contra el Dinamo Zagreb en la edición 2024, justamente en el Arena München.

El seis veces campeón de la UEFA Champions League intentará reafirmar su etiqueta de favorito para llevarse la UEFA Champions League en esta edición y que mejor manera de ganarse el respeto de sus virtuales oponentes con una noche pletórica donde consiga una de las mayores goleadas en la historia del torneo de clubes en Europa.