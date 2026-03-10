Atalanta y Bayern Munich estrenan su rivalidad en la Champions League

Oscar Sandoval

Atalanta disputa la Champions League por quinta ocasión y los octavos de final por tercera vez, no es un invitado habitual al torneo, poco a poco está escribiendo su historia en el torneo y esta temporada comenzará el primer capítulo contra Bayern Munich.

Bayern Munich es uno de los equipos ‘Grandes’ de Europa y sus seis títulos de la Liga de Campeones así lo comprueban, este año vuelve a estar entre los favoritos luego de una fase de liga en la que rozó la perfección con siete victorias en ocho compromisos, pero a partir de ahora comienzan las dificultades.

Atalanta se presenta en los octavos de final luego de remontar en casa una desventaja de dos goles y superar a Borussia Dortmund en el playoff, no será un rival sencillo para el conjunto ‘Bávaro’ porque cuenta con Gianluca Scamacca quien suma nueve goles en 14 partidos de competencia europea.

Atalanta intentará salir con ventaja de la ida para mantener viva la esperanza de avanzar a la siguiente ronda, otro resultado le beneficiará al conjunto 'Bávaro' que cerrará la eliminatoria en casa y que busca los cuartos de final por séptima ocasión en las últimas 10 temporadas.