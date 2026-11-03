El Barcelona vuelve a arrasar en Champions League

Héctor Cantú

El Barcelona regresó a la senda del triunfo en la Champions League tras imponerse 3-0 al Aston Villa en una noche destacada de Raphinha.

Después de perder su paso perfecto con la derrota ante el Paris Saint-Germain, el equipo dirigido por Hansi Flick volvió a sumar tres puntos en el torneo de clubes más importante de Europa.

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El conjunto blaugrana, que sorprendió con la inclusión del juvenil Fariñas por el costado derecho, no tuvo su mejor actuación, pero supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

El primer gol llegó por conducto de Lamine Yamal, quien aprovechó un error en la salida del Aston Villa para adelantar al Barcelona con un disparo certero.

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En el complemento, Yamal mostró una faceta más asociativa y participó en la jugada del segundo tanto, obra de Raphinha, quien recibió el balón frente al arco y, pese a la presencia de varios defensores, consiguió enviarlo al fondo de las redes.

Aston Villa intentó reaccionar, pero los espacios que dejó fueron aprovechados por el Barcelona. El propio Raphinha apareció nuevamente para completar su doblete, esta vez tras una asistencia de João Cancelo.

Con sus dos anotaciones, el brasileño llegó a 19 goles en la presente temporada, 11 de ellos en la Champions League.

La victoria dejó al Barcelona momentáneamente en la segunda posición de la clasificación de la fase de liga del torneo europeo.