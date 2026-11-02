El Barcelona no tira la toalla; apuntan a todos los títulos

Héctor Cantú

La goleada del Barcelona ante el Alavés le dio un respiro al equipo de Hansi Flick, que se prepara para afrontar otra semana exigente en La Liga y la Champions League.

El conjunto blaugrana sufrió recientemente dos derrotas importantes ante el PSG y el Real Madrid, respectivamente, resultados que frenaron su paso perfecto en ambas competiciones.

Doblete de Raphinha y goleada expresa del Barcelona

Sin embargo, esos tropiezos no modificaron los objetivos del equipo, que mantiene la ambición de conquistar todos los títulos posibles y buscará recuperar su mejor versión ante el Aston Villa y el Atlético de Madrid.

“Creo que jugamos al mismo nivel que PSG y Real Madrid y pudieron ser otros resultados. Pero no me gusta mucho mirar atrás y sí hacerlo en los próximos partidos. Podemos hacer historia y trabajamos para ello, para ganar la Liga y la Champions League”, declaró Flick en conferencia de prensa previa al encuentro ante el conjunto inglés.

Las lesiones también han complicado el panorama del Barcelona, que no ha podido contar con su plantilla completa en un momento importante de la temporada.

“Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo”, agregó el entrenador alemán.

Sobre el enfrentamiento ante el equipo dirigido por Unai Emery, Flick destacó su organización defensiva y las variantes ofensivas que lo convierten en un rival peligroso.

“El Aston Villa tiene una idea clara de cómo jugar en ataque y en defensa. Es un equipo bien estructurado, con distintos registros en ataque, y cuentan con Jackson, que está a un nivel increíble. Será un partido duro ante un rival que tiene calidad”, señaló.

El Barcelona ocupa la octava posición de la Champions League, a tres puntos del líder PSG, mientras que en La Liga marcha en el primer lugar, seguido por el Atlético de Madrid, que podría arrebatarle el liderato si consigue vencerlo en su próximo enfrentamiento.