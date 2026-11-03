La última vez, el Barcelona fue goleado por el Aston Villa

Héctor Cantú

El Barcelona buscará reencontrarse con la victoria en la Champions League después de haber caído ante el Paris Saint-Germain en su último compromiso.

Sin embargo, el panorama no luce sencillo para el equipo dirigido por Hansi Flick, pues tendrá enfrente al Aston Villa de Unai Emery, un técnico español que también sabe mover las piezas en el tablero de ajedrez.

Aunque el historial favorece al Barcelona, con dos victorias por una del conjunto inglés, el recuerdo más reciente de este enfrentamiento no es precisamente alentador para los catalanes.

El conjunto blaugrana perdió su último duelo ante Aston Villa por goleada de 3-0, en el lejano 1983.

En cuanto a sus enfrentamientos contra equipos ingleses, Barcelona presume una marca favorable de 38 victorias, 23 empates y 21 derrotas. Además, todavía tiene fresco el recuerdo del 7-2 sobre Newcastle en la Champions League del año anterior, resultado que representó su goleada más abultada ante un rival de Inglaterra.

Doblete de Raphinha y goleada expresa del Barcelona

El encuentro contra Aston Villa marcará el inicio de una semana clave para Barcelona, que el próximo fin de semana se medirá al Atlético de Madrid, equipo que podría arrebatarle el liderato de La Liga en caso de conseguir la victoria.