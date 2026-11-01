Barcelona sacrificaría a Alejandro Balde para reforzar su plantilla

Oscar Sandoval

Las derrotas en los dos compromisos más exigentes de la temporada evidenciaron las necesidades defensivas de Barcelona, que tendría que vender para financiar nuevas incorporaciones en el mercado invernal y Alejandro Balde aparece como uno de los candidatos a abandonar el club.

El lateral español ha perdido protagonismo durante la temporada y no termina de recuperar la confianza de Hansi Flick. Aunque el técnico alemán le dio minutos en los últimos tres encuentros, João Cancelo, Xavi Espart e incluso el joven Brian Fariñas han ganado terreno en sus planes, una situación que complica la continuidad de Balde en Barcelona.

El conjunto azulgrana ya mira al mercado invernal y la incorporación de un defensa central sería una de sus prioridades. Sin embargo, las limitaciones económicas obligarían al club a concretar una venta antes de realizar nuevos fichajes. Según el diario Sport, Balde estaría entre los futbolistas transferibles y la directiva “espera ofertas superiores a los 40 millones de euros”.

Manchester United aparece como uno de los posibles destinos de Balde, ya que diferentes informaciones de la prensa española apuntan al interés de los ‘Red Devils’ en el defensor, quien podría encontrar fuera del Camp Nou los minutos que no ha conseguido y Barcelona tendría la oportunidad de ingresar una cantidad importante para reforzar su plantilla, mientras que el lateral podría recuperar protagonismo en otro equipo.