Cuidado, la UEFA ya investiga el incidente de racismo entre Prestianni y Vinícius

EFE

La UEFA confirmó que designó a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio en el partido Benfica-Real Madrid (0-1), en el que el argentino Gianluca Prestianni supuestamente profirió insultos racistas hacia el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior.

El organismo, que previamente había anunciado que estudiaba ya el informe oficial del partido Benfica-Real Madrid, señaló que ofrecerá más información al respecto en su debido momento.

El partido de Lisboa entre Benfica y Real Madrid, correspondiente a la ida del "play-off" de la Liga de Campeones, estuvo interrumpido durante unos ocho minutos porque el árbitro aplicó el protocolo antirracismo después de que Vinicius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", explicó sin hacer más comentarios al hacer al respecto.

"Son unos cobardes", Vinícius Junior, tras un nuevo capítulo de racismo El brasileño lamentó la "protección" con la que cuentan jugadores como Prestianni

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada, -uno de los cuales impactó en Vinicius- y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado (84') por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño Vinicius tras una falta a Richard Ríos.

Vinicius y otros jugadores como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el futbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

Gianluca Prestianni negó después en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid.

"En ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie", escribió.