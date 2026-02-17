"Son unos cobardes", Vinícius Junior, tras un nuevo capítulo de racismo

Redacción FOX Deportes

Una vez más, Vinícius Junior tuvo que ir a redes sociales a tocar un tema humillante. El jugador del Real Madrid denunció el capítulo de racismo que sufrió tras anotar el gol del triunfo ante el Benfica, tras lo cual el argentino Gianluca Prestianni lo habría llamado "mono" mientras se cubría la boca.

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió el delantero de 25 años Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció el seleccionado brasileño, quien constantemente se ha visto involucrado en este tipo de ofensas.

'Vini' marcó un golazo a los 50 minutos del partido y tras recibir una amonestación por un festejo ante las gradas del Estádio da Luz, el brasileño habría recibido un insulto racista por parte de Prestianni, lo que llevó al árbitro a aplicar el protocolo antirracista y detener el partido por 10 minutos.