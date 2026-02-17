Real Madrid, harto del racismo contra Vinícius: "A la próxima nos iremos del campo"

Redacción FOX Deportes

Todos vieron que Gianluca Prestianni se tapó la boca con la camiseta de su equipo para decirle algo a Vinícius Junior, pero ¿se trató de un insulto racista en contra del jugador del Real Madrid?

El delantero brasileño, autor del único gol del partido de ida por los playoffs de la Champions League, denunció abuso racial por parte del futbolista argentino Gianluca Prestianni, quien fue captado cubriéndose el rostro para decirle algo (seguramente nefasto) a ‘Vini’, quien no cayó en la provocación, pero sí notificó al silbante.

¿Habrá sanción contra el jugador argentino de cara al partido de vuelta que se jugará el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu?

El árbitro activó el protocolo antirracismo por insultos a Vini Jr. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

A los 50 minutos del partido, el jugador de 25 años anotó un golazo al ángulo. Después, fue amonestado en su festejo por supuestamente desafiar al público que lo estuvo apretando todo el partido. Instantes después, el jugador denunció ante el árbitro François Letexier insultos racistas por parte Prestianni. El silbante detuvo el encuentro en Lisboa durante 10 minutos, como indica el protocolo antirracista.

De acuerdo con el jugador del Real Madrid y de sus compañeros, el jugador rival lo llamó “mono”.

Tras el encuentro, Federico Valverde dijo ante los medios de comunicación que, si algo así vuelve a pasar en contra de Vinícius o alguno de sus compañeros, el equipo abandonará el terreno de juego.