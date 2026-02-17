Benfica defiende a Gianluca Prestianni del supuesto racismo contra Vinícius

Enrique Gómez

El Benfica no cree en el supuesto racismo contra Vinícius Junior y salió a respaldar a su jugador.

Tras el escándalo que se vivió durante el partido contra el Real Madrid (derrota 1-0), donde el árbitro tuvo que activar el protocolo por presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni sobre el brasileño y de todo lo que dijeron los jugadores del equipo español en contra del extremo argentino de 20 años, el club emitió un mensaje de apoyo para su futbolista en estos momentos en los que ha recibido tantas difamaciones.

“Juntos a tu lado”, escribió el club de Lisboa a través de su cuenta de X, una publicación que estuvo acompañada por una imagen del propio Prestianni y la aclaración que hizo a través de redes sociales.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, fue lo que emitió el jugador del Benfica tras el encuentro.

Pasando el minuto 50 y tras haber recibido una tarjeta amarilla por la manera de festejar su gol ante las tribunas del Estadio da Luz, Vinícius denunció ante el árbitro que Prestianni lo llamó “mono” en varias ocasiones. En tanto, el argentino (quien aparece en las cámaras tapándose la boca con la camiseta mientras encaraba al brasileño) asegura que lo que dijo fue “hermano”.

El Benfica ha decidido creer en su jugador y respaldarlo ante todos los ataques que ha recibido.