Barcelona, con un XI de lujo para la ida contra el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

La titularidad del delantero Robert Lewandowski y del lateral Jules Kounde son las dos novedades en el once del Barcelona para jugar este miércoles la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, que reincorporará a cinco habituales a su alineación.



Respecto al duelo liguero del pasado sábado, el técnico local Hansi Flick ha relegado al banquillo a Ronald Araujo y Fermín López para formar de inicio con Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

Más cambios presentará el conjunto colchonero, que reservó el fin de semana a varios jugadores habituales que este miércoles regresan al once titular: entra Hancko por Lenglet, Ruggeri por Nico González, Llorente por Vargas, Lookman por Baena y Julián por Almada.



Así pues, el Atlético de Madrid partirá de inicio con Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.