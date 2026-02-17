Aunque parezca increíble, Bodø/Glimt ya se enfrentó al Inter

Karla Villegas Gama

Bodø/Glimt recibirá al Inter en el duelo de ida de los playoffs de la Champions League, en un duelo que podría parecer inédito por el poco rodaje del cuadro noruego en competencias europeas, pero no lo es.

El ‘Superlaget’ viene de haber derrotado al Manchester City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas y espera que su siguiente víctima sean los ‘Nerazzurri’.

No será una tarea sencilla, y es que la historia los pone en desventaja. Los italianos han jugado siete finales, de las cuales han ganado tres. Además, la última vez que se perdieron los octavos de final fue en la temporada 2020/21.

Más allá de eso, Bodø/Glimt cayó en las dos ocasiones que jugó contra el Inter.

Corría el año de 1978 y el cuadro nórdico buscaba mantener vivo el buen momento que pasó un año antes y que le valió el segundo sitio del campeonato local y de la copa nacional, lo que le valió un puesto en la Recopa de Europa de la UEFA.

En esa competencia los noruegos arrancaron con un triunfo ante Unión Luxemburgo, lo que les valió su boleto a los octavos de final, en donde se vieron las caras con el Inter.

Los italianos tenían un cuadro sólido, con jugadores como Alessandro Altobelli, Evaristo Beccalossi y Carlo Muraro. Del otro lado, una plantilla modesta, pero pragmática.

En el partido de ida, en San Siro, los locales se despacharon con un contundente 5-0 que dejaba a los visitantes prácticamente sin esperanza.

En la vuelta, la afición que se dio cita en el Aspmyra Stadion esperaba un milagro. Y aunque el primer gol lo marcó Arne Hanssen para el Bodø/Glimt, la ilusión se esfumó cinco minutos más tarde con un tanto de Altobelli desde el manchón penal y uno más en el complemento de Alessandro Scanziani.

Ese 7-1 global es el único antecedente que existe entre ambas escuadras, los noruegos buscarán cobrar venganza 48 años después.