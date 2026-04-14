Atlético de Madrid hizo "un partidazo" y es justo semifinalista de la Champions

EFE

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, remarcó que su equipo es "justo" vencedor de la eliminatoria contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League y destacó el "partidazo" de sus compañeros.

"Contentísimo. Eliminar al Barcelona, con el nivel que tienen estos jugadores... Hicimos un partidazo en Barcelona, hoy el principio nos ha costado mucho y el equipo ha sabido sobreponerse. Somos justos vencedores de la eliminatoria. El esfuerzo de todo el equipo era importantísimo para pasar", declaró a 'Movistar' tras el encuentro de vuelta en el Metropolitano.

El Barcelona igualó la eliminatoria en 24 minutos, con un 0-2 entonces. "Les dije a los compañeros que hay que seguir, que estaba empatada la eliminatoria, que había que seguir, que fuéramos a hacer un gol. El equipo ha sabido sobreponerse a ese golpe duro que hemos tenido, hicimos el gol e incluso hemos tenido alguna ocasión más", afirmó.

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Después, el 1-3 fue anulado por fuera de juego al Barcelona. "Teníamos el partido controlado de dentro, o eso parecía. Estábamos tranquilos. Es una jugada aislada, se ha llevado un par de rebotes, ha lllegado el gol de ellos y estaba en fuera de juego por suerte", repasó.

Koke resaltó que Musso "ha hecho un partidazo, igual que Marcos Llorente, Griezmann, Julián ha hecho un trabajo espectacular, Ruggeri... Hemos hecho todos un partidazo".

Ahora llega la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. "Es normal que tengamos esa exigencia. Ahora queremos ganar la Copa. Llevamos tiempo sin ganarla y vamos a ir a por ella", resaltó.