Dolor en el Barcelona: "merecíamos llegar a las semifinales"

EFE

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.



"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán.

🙄 "Si ves ambos partidos... MERECEMOS ESTAR en SEMIFINALES".



😳 El MENSAJE de FLICK a sus jugadores tras el partido.#ChiringuitoCuentaAtrás pic.twitter.com/96wfhiz6DV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2026

El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".



Flick dijo que les queda la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo".

La aparatosa lesión de Fermín López que terminó en desastre

"Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".