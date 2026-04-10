Barcelona venció a Espanyol y está una jornada más cerca del título

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 4-1 a Espanyol y dio un paso más rumbo al título de La Liga, tiene nueve puntos de ventaja sobre Real Madrid a falta de siete jornadas y El Clásico pendiente. Fue una victoria holgada que tuvo minutos de angustia, pero que terminó con goleada.

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Barcelona pintó la ciudad de azulgrana luego de conquistar el derbi por cuarta ocasión consecutiva. Ferran Torres fue el héroe de la primera mitad luego de adelantar a los locales a los nueve minutos y anotar el 2-0 al 25 tras otra asistencia de Lamine Yamal quien le regaló los goles.

El conjunto azulgrana dominó, pero Espanyol reaccionó en la segunda mitad y se metió al partido recortando distancias al 56 con un tiro de Pol Lozano al borde del área al que Joan García no alcanzó a llegar.

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‘Los Periquitos’ dieron el paso al frente y estuvieron cerca de igualar el marcador, sin embargo, cuando buscaban el empate aparecieron los locales para darle la puntilla final al compromiso.

Lamine Yamal anotó el 3-1 al 87 y Marcus Rashford selló la goleada al 89 para dejar a Barcelona de camino al bicampeonato.