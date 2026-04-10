Oscar Sandoval
Barcelona venció a Espanyol y está una jornada más cerca del título
Espanyol rozó el empate, pero el esfuerzo no tuvo recompensa
Barcelona derrotó 4-1 a Espanyol y dio un paso más rumbo al título de La Liga, tiene nueve puntos de ventaja sobre Real Madrid a falta de siete jornadas y El Clásico pendiente. Fue una victoria holgada que tuvo minutos de angustia, pero que terminó con goleada.
Barcelona pintó la ciudad de azulgrana luego de conquistar el derbi por cuarta ocasión consecutiva. Ferran Torres fue el héroe de la primera mitad luego de adelantar a los locales a los nueve minutos y anotar el 2-0 al 25 tras otra asistencia de Lamine Yamal quien le regaló los goles.
El conjunto azulgrana dominó, pero Espanyol reaccionó en la segunda mitad y se metió al partido recortando distancias al 56 con un tiro de Pol Lozano al borde del área al que Joan García no alcanzó a llegar.
‘Los Periquitos’ dieron el paso al frente y estuvieron cerca de igualar el marcador, sin embargo, cuando buscaban el empate aparecieron los locales para darle la puntilla final al compromiso.
Lamine Yamal anotó el 3-1 al 87 y Marcus Rashford selló la goleada al 89 para dejar a Barcelona de camino al bicampeonato.
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