No hubo milagro culé y el Barcelona quedó eliminado

Héctor Cantú

No hubo remontada para el Barcelona y aunque ganó el partido de vuelta de los cuartos de final en la Champions League, quedó eliminado tras caer en el global por 3-2.

El equipo de Hansi Flick cumplió con lo prometido: lo intentó hasta los minutos finales y le puso demasiado sabor a la eliminatoria con los dos goles marcados.

El tanteador se abrió muy pronto en el partido en la figura de Lamine Yamal. A los cinco minutos encontró las redes luego de dos avisos claros que obligaron al arquero Juan Musso a emplearse a fondo.

Las revoluciones permitieron que el Barcelona lograra el segundo tanto que empató virtualmente el marcador.

Incluso, el Barcelona pudo lograr el 3-0 en la figura de Fermín López, quien remató de cabeza a la zona donde estaba acomodado el arquero.

ADEMOLA LOOKMAN FIRES ATLÉTICO BACK IN FRONT 💥🇳🇬



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Inmediatamente después, llegó el descuento del Atlético que terminó por darle el pase a semifinales a los Colchoneros a la ronda siguiente.

Un contragolpe por el costado derecho encontró a Ademola Lookman para empujar la pelota al fondo de las redes.

En el complemento, el equipo culé perdió ritmo y presencia sobre la cancha con los cambios enviados por Hansi Flick.

BARCELONA DOWN TO 10 🚨



Eric García sees a straight red 🟥 pic.twitter.com/1IjI7Vjw6I — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

De nueva cuenta, el equipo blaugrana quedó en inferioridad numérica con la expulsión de Eric García tras una falta sobre el delantero Sorloth.

Con menos hombres en el campo las ilusiones se diluyeron y quedaron enterradas. El Barcelona ha vuelto a quedar eliminado en la Champions League, mientras que el Atlético regresa a una semifinal 10 años después.