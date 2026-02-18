Atlético de Madrid, el equipo incomprensible de Europa

EFE

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reconoció que a su equipo le "faltó contundencia defensiva" en el empate por 3-3 ante el Club Brujas en la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El acierto estuvo, hubo situaciones que pudimos haber resuelto mejor defensivamente (...), hoy nos faltó seguramente contundencia defensiva", reconoció Simeone en la rueda de prensa tras un encuentro en el que el Atlético logró colocarse 0-2 al descanso pero acabó encajando tres goles en la segunda parte que sólo pudo compensar con un gol en propia meta del equipo flamenco.

Simeone aseguró que el Brujas "empató justamente" y que él se va "con la tranquilidad de que el equipo dio todo" aunque "siempre se puede mejorar".

"Sabíamos que no lo íbamos a pasar bien, que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo. Nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3", apuntó.

El capitán Koke Resurrección expresó que el encuentro “ha sido una montaña rusa, como todo el año”, remarcó que hay que estar “más concentrados” y apuntó que, tras el 0-2, no han “sabido mantener el resultado”.

“Ha sido una montaña rusa, como nos está pasando todo el año. Y tenemos que estar más concentrados, sobre todo en las jugadas a balón parado. Sabemos lo difícil que es ganar en Champions fuera de casa y con un 0-2 tenemos que saber cuidarlo bien. Luego nos hemos puesto por delante otra vez y otra vez nos empatan”, lamentó en ‘Movistar’.

“Sabemos que es un campo difícil, sólo ha podido ganar el Arsenal en esta Champions, el Barcelona empató aquí. Cuando nos ponemos por delante, hay que saber mantener el resultado”, añadió Koke.

La vuelta es en el Metropolitano. “Necesitamos, como pasó el otro día contra el Barcelona o como siempre vienen haciendo nuestros aficionados, que siempre nos están apoyando. Cuando estamos todos juntos y estamos en nuestro campo, somos un rival difícil. Y seguro que, si estamos todos juntos, vamos a pasar la eliminatoria”, auguró.