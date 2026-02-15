Regreso a la realidad; el Atlético de Madrid, goleado por el Rayo Vallecano

Héctor Cantú

Apenas tres días después de haber conseguido uno de los triunfos más valiosos de su historia reciente ante el Barcelona, el Atlético de Madrid

ha vuelto a sufrir una goleada estrepitosa en el marco de La Liga.

El Rayo Vallecano ha devuelto a la realidad al equipo de Diego Simeone que parecía haber despertado tras golear al Barcelona 4-0 en la Copa del Rey.

Sin embargo, su visita a Vallecas terminó por convertirse en una auténtica pesadilla luego de sufrir un 3-0 en contra que les envió hasta la cuarta posición.

Simeone decidió enviar nueve cambios al terreno de juego con respecto al partido del jueves pasado. Y aunque durante el trayecto del encuentro envió a sus mejores hombres al césped, la historia no se pudo revertir.

En cinco minutos, el Rayo Vallecano construyó el camino para la victoria con un doblete en los últimos minutos del primer tiempo.

Primero, con el gol de Fran Pérez al 40, cinco minutos después con la anotación de Óscar Valentín ante un cuadro colchonero que no pudo meter ni las manos.

El equipo de Diego Simeone volvió a ser ese cuadro errático sobre la cancha y con pocas ideas para reponerse de los errores que le condenaron a quiedar abajo en el marcar en la primera parte.

Ni siquiera las incursiones de Lookman, Sorloth y el mexicano Vargas, permitieron cambiar la dinámica del cuadro de Manzanares.

En la segunda mitad a cuatro minutos del final del encuentro, Nobel Mendy puso el tercer y definitivo tanto que selló el quinto descalabro de la temporada para el Atlético de Madrid.

Con este resultado, los dirigidos por Simeone quedaron ubicados por detrás del Real Madrid (líder momentáneo de a competición), Barcelona y Villarreal.