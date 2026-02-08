Publicación: domingo 8 de febrero de 2026

EFE

Atlético de Madrid culpa al césped de la derrota ante el Betis

El equipo colchonero prácticamente se despidió de La Liga

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se quejó del estado del césped del estadio Metropolitano después de la derrota ante el Betis (0-1).

"La verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta. Un equipo como el Atlético necesita que el campo este bien para jugar. Se nos exige nivel, pero el Atlético de Madrid necesita un campo de nivel para jugar, un césped de nivel. El campo no ayuda. No podemos ir al primer toque", dijo el jugador a Movistar.

12 futbolistas que han defendido a Atlético de Madrid y a Real Madrid

Hugo Sánchez: Atlético de Madrid (1982-1985), 151 partidos y 79 goles | Real Madrid (1985-1992), 282 partidos y 208 porterías en cero.
Bernd Schuster: Real Madrid (1989-1990), 88 partidos y 16 goles | Atlético de Madrid (1990-1993), 112 partidos y 18 goles.
Juan Esnáider: Real Madrid (1991-1993 y 1995-1996), 30 partidos y 2 goles | Atlético de Madrid (1996-1997), 35 partidos y 16 goles.
Santiago Solari: Atlético de Madrid (1998-2000), 61 partidos y 7 goles | Real Madrid (2000-2005), 217 partidos y 22 porterías en cero.
Juanfran: Real Madrid (2003-2005), 11 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2010-2019), 355 partidos y 6 goles.
José Manuel Jurado: Real Madrid (2005-2006), 3 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2005-2010), 88 partidos y 10 goles.
José Antonio Reyes: Real Madrid (2006-2007), 38 partidos y 7 goles | Atlético de Madrid (2007-2012), 154 partidos y 14 goles.
Antonio Adán: Real Madrid (2009-2013), 18 partidos y 9 porterías en cero | Atlético de Madrid (2018-2020), 8 partidos y 3 porterías en cero.
Álvaro Morata: Real Madrid (2010-2014 y 2016-2017), 95 partidos y 31 goles | Atlético de Madrid (2018-2020 y 2022-2024), 154 partidos y 58 goles.
Thibaut Courtois: Atlético de Madrid (2011-2014), 154 partidos y 76 porterías en cero | Real Madrid (2018-a la fecha), 295 partidos y 116 porterías en cero.
Marcos Llorente: Real Madrid (2015-2019), 39 partidos y 2 goles | Atlético de Madrid (2019-a la fecha), 258 partidos y 34 goles.
Sergio Reguilón: Real Madrid (2018-2019), 22 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2022-2023), 12 partidos y 0 goles.

"Es una derrota dura. Después del partidazo en Copa, no nos han salido las cosas. Que nos sirva para el jueves y lo que viene. Ellos han planteado un partido más cerraditos y jugaron con un delantero a la contra. Luego se han encontrado con el gol de Antony, que ha sido un golazo. Han hecho un gran partido. No hemos podido entrar. Casi no hemos tenido ocasiones", añadió.

"No hemos podido ser precisos, cuando se te cierran atrás así es difícil. No hemos podido ir al primer toque. El campo no nos ayuda. Nos duele. Tenemos que seguir mejorando y el jueves, a por más. Queríamos estar arriba en la liga y esto nos aleja", concluyó.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS