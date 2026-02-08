EFE
Atlético de Madrid culpa al césped de la derrota ante el Betis
El equipo colchonero prácticamente se despidió de La Liga
Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se quejó del estado del césped del estadio Metropolitano después de la derrota ante el Betis (0-1).
"La verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta. Un equipo como el Atlético necesita que el campo este bien para jugar. Se nos exige nivel, pero el Atlético de Madrid necesita un campo de nivel para jugar, un césped de nivel. El campo no ayuda. No podemos ir al primer toque", dijo el jugador a Movistar.
"Es una derrota dura. Después del partidazo en Copa, no nos han salido las cosas. Que nos sirva para el jueves y lo que viene. Ellos han planteado un partido más cerraditos y jugaron con un delantero a la contra. Luego se han encontrado con el gol de Antony, que ha sido un golazo. Han hecho un gran partido. No hemos podido entrar. Casi no hemos tenido ocasiones", añadió.
"No hemos podido ser precisos, cuando se te cierran atrás así es difícil. No hemos podido ir al primer toque. El campo no nos ayuda. Nos duele. Tenemos que seguir mejorando y el jueves, a por más. Queríamos estar arriba en la liga y esto nos aleja", concluyó.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT