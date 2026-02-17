Koke admite que no hay receta mágica para repetir lo hecho ante el Barcelona

EFE

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, aseguró este martes que si el equipo supiera la receta de jugar todos los partidos como lo hicieron en las recientes victorias contra el Betis (0-5) o contra el Futbol Club Barcelona (4-0), lo harían "todos los días".

"Si supiéramos la receta de jugar todos los partidos bien y perfectos, o casi la perfección como el día del Betis o del Barcelona, lo haríamos todos los días", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa a la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Champions League contra el Club Brugge este miércoles.

"Somos los primeros que queremos ganar todos los partidos (...) y no lo hemos hecho, somos los primeros perjudicados porque no salen las cosas y los primeros que tenemos que intentar mirar qué nos pasa o intentar llegar a esa regularidad que hemos hecho otros años para poder pelear por cosas grandes, sobre todo en La Liga".

El capitán colchonero subrayó que el equipo llega al encuentro de este miércoles "en un buen momento" de "máxima motivación, concentración e ilusión de hacer un buen partido mañana para intentar encarrilar el partido de vuelta".

"Presión, ninguna, (hay que) disfrutar. Hacemos lo que más nos gusta desde pequeñitos hasta el día de hoy. Presión cero, al revés: ilusión máxima por el partido y hacer lo mejor posible para ganar".