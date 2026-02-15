El Atlético de Madrid ha tirado La Liga de la peor manera posible

EFE

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras la derrota por 3-0 contra el Rayo Vallecano, que “parece que LaLiga se ha tirado”, advirtió de que “los partidos no se eligen”, sino que “hay que jugar todos al máximo” y para “ganar” y manifestó su enfado y su tristeza tras el revés sufrido en Butarque.



“Parece, no sé, que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así. No podemos hacer partidos como el que hemos hecho hoy. De esta manera, va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar al máximo y ganarlos”, señaló en declaraciones a ‘Dazn’ al término del encuentro de este domingo.

“Y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. El Rayo ha sido mucho mejor este domingo, felicitarlos, pero al final hemos perdido. Merecimos perder y tampoco puedo decir mucho más”, abundó el guardameta y segundo capitán del Atlético.



“No hay explicación a eso. No se pueden elegir los partidos. Todos hay que jugarlos para ganar. Estoy seguro que hemos entrado a jugar para ganar, pero, al final, la cabeza no permite ganar partidos seguidos, porque no hay otra explicación. No puedo explicarlo. Mal de nuestra parte, pero no tengo la explicación”, insistió.

🎙️🚨 SIMEONE NO está de acuerdo con las palabras de Oblak:



🗣️ "No comparto lo que ha dicho. Los jugadores lo dieron todo". https://t.co/jxvh5Yt7Rp pic.twitter.com/SNmrkdQUnV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 15, 2026

En el descanso, Simeone les transmitió que tenían que “estar más cerca de los jugadores” rivales. “Los primeros dos goles que han marcado han sido de una manera muy parecida. Les dejamos entrar en el área, que miren, den el pase… No estuvimos cerca y las dos jugadas las hemos defendido mal. Luego ha llegado el tercero en un centro al segundo palo. Enfadado, triste, enojado… El equipo tiene que dar la cara en todos los partidos y hoy no la hemos dado”, aseguró.