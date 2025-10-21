"Día duro" para Atlético de Madrid tras la derrota ante Arsenal en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Koke, capitán del Atlético de Madrid, repasó este martes, tras la derrota por 4-0 contra Arsenal en la Champions League, que su equipo tenía el encuentro “controlado” hasta el 1-0, aunque admitió que le está “faltando” al conjunto rojiblanco fuera de casa.

Final en Londres. pic.twitter.com/FYjaGoNgc6 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2025

“Teníamos el partido controlado y en una jugada a balón parado nos han hecho el 1-0. Hemos tenido la ocasión de Giuliano para empatar, no ha podido ser y en tres jugadas prácticamente nos han hecho los tres goles siguientes. Teníamos el segundo tiempo más controlado que el primero y nos han hecho más daño”, valoró el mediocampista.

“Fuera de casa nos está faltando. No sé si llamarlo fortuna. (Falta) creernos que podemos ganar. Tenemos jugadores para hacerlo. Hasta que nos han hecho el gol, incluso después, el equipo estaba bien, estaba haciendo un buen partido, no ha podido ser y es un día duro” añadió.

"Lo intentamos, el equipo este martes lo ha intentado y en esos detalles que pueden caer para un lado o para el otro, otra vez han caído para el rival. Esos detalles hay que cuidarlos y tener fortuna, como la jugada de Julián que ha dado en el larguero. Fútbol”, remarcó Koke.