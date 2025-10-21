Duro golpe de Arsenal al Atlético en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid en la Champions League y consiguió su tercera victoria en fila para continuar con paso perfecto después de tres jornadas, el equipo español está en problemas y el calendario lo amenaza con eliminación tempranera en Europa.

Atlético jugó 57 minutos con la misma idea defensiva que en otras ocasiones le funcionó en la Liga de Campeones, pero una vez que el conjunto londinense echó abajo el muro, le pasó por encima y se quedó sin respuesta como otras tantas noches en el torneo continental.

Arsenal inició a tambor batiente y a los cinco minutos el travesaño le negó el 1-0 en un disparo de Eberechi Eze, el control de los locales era total y al 18 apareció Jan Oblak para atajar un tiro de Bukayo Saka, pero se fueron en blanco al descanso.

El guión no cambió en la segunda mitad, pero antes de que la desesperación rondará al conjunto londinense llegó un cabezazo de Gabriel Magalhaes en una jugada a balón parado que cambió el partido a los 57 minutos.

Los ‘Colchoneros’ se desinflaron y Gabriel Martinelli aumentó la ventaja al 64, la caída fue libre y Viktor Gyökeres anotó un doblete en seis minutos para dejar noqueado al Atlético que suma dos derrotas en tres partidos y que a pesar de la derrota se mantiene en zona de playoffs en el torneo continental.